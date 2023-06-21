"По количеству граждан, размещённых в коллективных средствах размещения региона, мы прогнозируем рост на 5%", — сообщила журналистам замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова на пресс-конференции в среду в пресс-центре "Интерфакса" в Новосибирске.

Замминистра уточнила, что по итогам 2022 года область приняла более 1,3 млн человек, что в 1,2 раза больше, чем в 2021 году. Также за прошедший год в регионе более, чем в 2 раза вырос объём оказанных платных туристских услуг и составил 18 млрд рублей.

Также Павлова отметила, что поток приезжающих в регион иностранных граждан, несмотря на санкции, "снизился немного".

"Поменялись цели — теперь это не туризм, а работа. Так, за четыре месяца текущего года количество размещенных в гостиницах составило 309 тыс. человек, из них 6,7 тысяч человек — иностранцы", — сказала Павлова.

Всего в области действуют 293 туристические фирмы, 84 хостела и 269 гостиниц. Также доступно посещение 107 баз отдыха, 55 детских оздоровительных лагерей и 22 санаторно-курортных организаций.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область планирует к 2030 году увеличить турпоток до 1,48 млн человек в год.