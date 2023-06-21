"Закрыты маршруты Ольхонского кластера в Прибайкальском национальном парке: д. Бугульдейка — Б.Марта — д. Петрова, Тажераны, п. Тырган — урочище Саган-Заба, Черноруд — д. Сарма — д. Курма", — говорится в сообщении.

Уточняется, что такая мера принята в связи с установлением высокого — четвертого — класса пожарной опасности на территории Еланцинского и Берегового лесничеств.

Прибайкальский национальный парк находится на западном побережье озера Байкал, включает самый крупный и единственный обитаемый байкальский остров Ольхон. Ежегодно нацпарк посещает несколько сотен тысяч туристов.