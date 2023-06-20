Для пассажиров поезда, направляющегося к месту проведения традиционного Грушинского фестиваля авторской песни, выступления бардов начнутся уже в пути следования: импровизированная сцена в поезде будет работать в формате свободного микрофона для всех желающих, выступления будут транслироваться по всему составу.

Сам же состав будет оформлен в стиле 1980-х и дополнен туристической символикой.

Отмечается, что на вокзальных комплексах Самары и Тольятти проведена работа по благоустройству и тематическому оформлению, отдельное внимание уделено обустройству видовой селфи-площадки на участке Пискалы — Канал.

Кроме ретросостава в период фестиваля бардовской песни до платформы Валерия Грушина будут курсировать регулярные пригородные поезда и электропоезда "Ласточка". В пути следования предусмотрены остановки на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, платформа им.Валерия Грушина, Задельная, Жигулевское Море.

Ранее сообщалось, что к проведению 50-го всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина на Мастрюковских озерах под Самарой региональные власти планировали облагородить подъездные пути к площадке, обновить лестницы, детские и спортивные площадках, а также подготовить санитарные объекты и душевые.

В настоящее время разработана программа развития единого пространства территории Мастрюковских озер, которая подразумевает ее преобразование в природный парк "Мастрюки". Срок ее реализации составляет пять лет.

Грушинский фестиваль авторской песни назван в честь самарского студента Валерия Грушина, погибшего в 1967 году на реке в Сибири при спасении детей, перевернувшихся на лодке.

Фестиваль традиционно проводится в первые выходные июля на Мастрюковских озерах под Самарой и является визитной карточкой региона. Число гостей, посещавших фестиваль, превышало в некоторые годы 200 тысяч. В 2022 году количество гостей превысило 50 тыс. человек.