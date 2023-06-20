За победу будут бороться народные коллективы и фольклорные ансамбли из Белгородской, Омской, Ульяновской, Свердловской, Новосибирской, Московской, Псковской и Самарской областей, а также Карелии, Марий Эл и ряда других регионов.

Всего участие в фестивале-конкурсе примут 24 творческих коллектива.

Открытие фестиваля и гала-концерт состоятся в филармонии Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского, в Тольятти.

Площадками для проведения конкурса станут концертные залы и культурно-досуговых учреждения региона. Так, выездные концерты пройдут в Жигулевске, селе Хрящевка Ставропольского района, а также в Красноярском и Волжском районах.

Закрытие фестиваля будут транслировать на сайтах и в социальных сетях организаторов фестиваля-конкурса, а также в виртуальных концертных залах региона.

Отмечается, что в дистанционном этапе фестиваля-конкурса, который прошел весной, приняли участие 110 творческих коллективов из 40 регионов РФ.