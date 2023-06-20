"Всего представлены варианты авторских туров от 48 участников из Талдома, Дубны, Ногинска, Клина, Волоколамска, Подольска, Коломны, Раменского, Мытищ, Одинцово, Химок, Лобни, Красногорска, Балашихи и Чехова", — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что конкурс авторских туров начался в мае. Свой вариант мог предложить любой желающий. Оценку проектам дают члены экспертного жюри, до 27 июня проходит интернет-голосование, которое определит самые интересные варианты.

Лидер станет победителем в категории "Самый популярный проект".

Организаторами конкурса выступают министерство культуры и туризма Подмосковья и центр развития туризма Московской области.