"Прошу правительство совместно с регионами определить приоритетные для судоходства участки водных путей. Они в принципе были названы. Вопрос финансирования и вопрос в том, что является первоочередным, а также в каком объеме нужно будет финансировать. Нужно принять необходимое решение по этому финансированию и начиная с 2026 года предусмотреть это финансирование в полном объеме", — сказал Путин в ходе совещания о развитии речного судоходства в режиме видеоконференции.

По его словам, предстоит "устранить лимитирующие узкие участки единой глубоководной системы европейской части России и обеспечить гарантированные глубины для эффективного развития судоходства".

"Иначе проблемные участки будут еще более проблемными. Просто суда не будут ходить", — заявил президент.

Путин подчеркнул, что крайне важно обеспечить все условия для развития пассажирских перевозок водным транспортом, а для этого необходимо сформировать маршрутную сеть.