Принимая участие в совещании по развитию речного судоходства в режиме видеосвязи, Путин констатировал, что для увеличения пассажирских и грузовых перевозок нужно обновлять и наращивать речной флот.

"У нас есть перспективный план строительства гражданских судов на период до 2035 года. Им предусматривается создание порядка одной тысячи судов, в том числе для речных перевозок. Давайте сегодня обсудим, как этот план выполняется, какие требуются дополнительные меры поддержки для обеспечения заданных объёмов судостроения", — сказал президент.

Он напомнил, что в текущем году для достижения целей плана принято решение о финансировании строительства 260 судов на период 2023-2027 годов с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"Давайте подумаем над расширением этой программы как по числу судов, так и по объёмам финансирования. Прошу правительство определить конкретные параметры с акцентом на судах для пассажирских перевозок. Увеличение этого флота позволит сделать путешествия и поездки водным транспортом более доступными и комфортными", — сказал Путин.

Минпромторг РФ ранее сформировал программу судостроения до 2035 года. Потребность заказчиков в строительстве судов на российских верфях оценивалась в 985 судов, из которых 153 крупнотоннажных и среднетоннажных судна.