"Всего до 2035 года перспективный план строительства предусматривает сдачу 175 пассажирских судов. При этом отечественные верфи имеют достаточные мощности, чтобы выполнить дополнительные заказы", — сказал Мантуров.

Он отметил, что в настоящее время ведется строительство 65 пассажирских судов, включая круизные лайнеры. Говоря о развитии экологически чистого водного транспорта, Мантуров сообщил о реализации проекта прогулочного судна на водороде и заправочной станции для него.

По словам Мантурова, всего до 2035 года сформированы планы строительства и передачи заказчикам 525 речных судов и судов класса "река-море". Почти половину из них будет построена до 2027 года по программе льготного лизинга с использованием средств ФНБ.

Минпромторг РФ ранее сформировал программу судостроения до 2035 года. Потребность заказчиков в строительстве судов на российских верфях оценивалась в 985 единиц, из которых 153 крупнотоннажных и среднетоннажных судна.

Правительство РФ в феврале утвердило паспорт инвестпроекта по лизингу водного транспорта с использованием средств ФНБ. Инвестпроект по судостроению предусматривает строительство на отечественных верфях в 2023-2027 годах 260 судов водного транспорта. Среди них — 119 грузовых и 73 пассажирских судна, а также баржи, буксиры, плавучий док и др.