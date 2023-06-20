"Решили сделать до 23 июня включительно проезд бесплатным. Поздравляю всех с новым видом транспорта в городе!", — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что первый маршрут запущен между причалами "Киевский" и "Сердце столицы" в районе одноимённого жилого комплекса на Шелепихинской набережной. На маршруте длиной 6,5 км — восемь электросудов, которые названы в честь столичных рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка. Каждое судно вмещает до 50 пассажиров, есть места для маломобильных граждан.

"На новых судах пассажиры смогут добраться от Киевского до "Сити" без пересадок и с красивым видом на город примерно за 20 минут", — добавил Собянин.

Второй регулярный маршрут "Автозаводский мост — Печатники" длиной 13 км планируется запустить до конца года, уточнил мэр.

Оплатить проезд можно будет билетом "Кошелёк" карты "Тройка", абонементом "Единый" на 90 и 365 дней без дополнительной платы, банковской картой или по биометрии, уточнил мэр.

Как сообщалось ранее, проезд по карте "Тройка" билета "Кошелек", с помощью бесконтактной системы оплаты проезда и с помощью биометрии до 31 августа этого года обойдется в 150 рублей в будни и в 300 рублей — в выходные дни. С 1 сентября 2023 года одна поездка будет стоить 150 рублей. Карта москвича для оплаты проезда на речных маршрутах действовать не будет. Обладатели "Единого" билета без лимита поездок на 90 и 365 дней смогут воспользоваться своим проездным для оплаты проезда, поездки включены в абонемент.