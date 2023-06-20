"В "зеленом" коридоре таможенники остановили гражданина Индии, прилетевшего из Дубая. Просканировав багаж, инспекторы заметили пакеты с 35 изумрудами. При этом пассажир ответил, что другие драгоценности не перевозит. Но в ходе личного досмотра в карманах его рубашки обнаружили еще 47 крупных бриллиантов огранкой от 0,5 до 6 карат, а также 7 пакетов с более мелкими камнями различных форм и цветов", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, драгоценные камни были изъяты и направлены на экспертизу. Расследование продолжается.