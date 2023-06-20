Круговая прогулка по Петербургу в сопровождении аудиогида продлится с 18:00 до 22:00 и подразумевает несколько остановок со сценками-спектаклями.

"Каждая лишняя попытка прикоснуться к этому феномену, к этому уникальному существу, этому уникальному дарованию, нашему великому соплеменнику мне кажется очень плодотворной", — считает Метелица.

Автор и режиссер проекта Константин Учитель пояснил, что в прогулке будут задействованы музей-квартира Римского-Корсакова, музей актеров Самойловых, Шереметевский дворец на набережной Фонтанки и главное здание Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства на площади Островского. Выбрать точку старта зритель сможет сам при покупке билета.

"В определенном месте будет и парад бульдогов, потому что Шаляпин очень их любил", — сказал Учитель.

Переходы займут по 20 минут, в течение которых участники будут слушать аудиоспектакль и всматриваться в город, где жил Шаляпин. Участники услышат как архивные записи, так и голоса современных артистов. В основном это будут захватывающие рассказы или диалоги, разговоры, почерпнутые из различных источников, обещает Учитель.

"Мы пытаемся в этом спектакле использовать тексты современников Шаляпина. Это великие русские писатели Бунин, Горький, Куприн, которые рассказывают о Шаляпине", — сказал он.

В процессе участникам предложат проанализировать "шаляпинский миф", представления об этом человеке и то, насколько это может быть далеко от истины.

"С одной стороны — это царственная фигура, с другой стороны — выходец из крестьян. И то и другое, с одной стороны, правда, но, с другой стороны, мы пытаемся на все это посмотреть в духе Шаляпина, который был человеком с колоссальным чувством юмора, со здоровым ощущением самоиронии, с присутствием всегда самоанализа", — заметил Учитель.

Магистральный режиссер спектакля Дмитрий Крестьянкин также обратил внимание, что режиссеры каждого театрального фрагмента обладают своим видением певца, которого принято воспринимать как некую "махину".

"А между тем это был очень жизнелюбивый человек, очень веселый и очень глубокий при этом. И все его ипостаси мы постараемся вместе охватить. Именно поэтому в проекте участвуют много режиссеров — у каждого своя зона ответственности, каждый ведет поиск своего Шаляпина. Благодаря калейдоскопу разных взглядов на него мы получим мозаику, из которой зритель сможет собрать что-то целое", — заключил Крестьянкин.

Путешествие завершится водной прогулкой по каналам Петербурга в сопровождении голоса Шаляпина, который, как рассчитывает Учитель, после такой подготовки удастся услышать уже "другими ушами".