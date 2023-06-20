Молодые специалисты и студенты петербургских вузов попытались связать прошлое и настоящее замка и представить его сквозь призму русской литературы XIX-XX веков в рамках культурно-исследовательской лаборатории "Архитектурное освещение и световые инсталляции как способ работы с исторической средой" социального проекта ПАО "Газпром" "Друзья Петербурга".

В дни фестиваля увидеть работу можно будет на Кленовой аллее, площади перед Михайловским замком, во дворе, а также на внешних фасадах здания.

Заместитель генерального директора Русского музея Ольга Бабина сообщила, что авторы попытались представить Михайловский замок и его обитателей с помощью световых инсталляций.

"Для этого была создана насыщенная программа. В нее вошло погружение в эпоху Михайловского замка, знакомство с его хозяином, с особенностями эпохи конца XVIII — начала XIX века и многое другое. Для участников лаборатории были открыты практически все двери замка", — сказала она.

Уточняется, что название "Я — тень от чьей-то тени" подчеркивает избрание тени в качестве главного инструмента — как визуального, так и концептуального, ключевыми акцентами инсталляции станут превращение тени в самостоятельный объект, обращение её в человека и наоборот, столкновение с проекциями и двойниками.

Многофункциональный социальный проект "Друзья Петербурга" направлен на сохранение историко-культурного наследия и развитие Петербурга, продолжение традиций Ленинградской школы реставрации, а также содействие профессиональному росту студентов и молодых специалистов.