"В Дубае в ближайшее время аэропорт станет еще более загруженным, поскольку летние школьные каникулы в ОАЭ совпадают с шестидневными каникулами, посвященными окончанию хаджа Курбан-байрам. Предполагается, что в период с 20 июня по 3 июля международный аэропорт Дубая (DXB) примет около 3,5 млн пассажиров, а средний ежедневный трафик достигнет 252 тыс. человек", — пишет издание.

Как отмечает газета, в связи с ростом пассажиропотока руководство авиагавани призывает пассажиров приезжать в аэропорт не менее чем за четыре часа до вылета, так как время прохождения предполетных процедур может вырасти.

Ожидается, что с 23 по 25 июня из Дубая вылетят более четверти миллиона человек, из них около 100 тыс. – 24 июня. Пик прибытия туристов в Курбан-байрам придется на 2 июля, в этот день ожидается пассажиропоток на уровне 305 тысяч.