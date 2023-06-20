Во вторник главе государства представили макет проекта новой верфи в Москве. Там же президент по видеосвязи принял участие в церемонии запуска первого речного маршрута.

Кроме того, Путин осмотрел электрическое судно "Сходня", которое среди прочих будет ходить по маршруту.

Затем глава государства направился к зданию Северного речного вокзала, где проведет совещание по вопросу развития речного судоходства.

Первый регулярный маршрут речного транспорта связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута составляет 6,5 км. В зоне притяжения маршрута проживает порядка 800 тыс. человек.

Второй регулярный маршрут "Автозаводский мост — Печатники" длиной 13 км планируется открыть в IV квартале 2023 года. В зоне притяжения маршрута — 700 тыс. человек.

Для обслуживания пассажиров на Москве-реке разместят 23 плавучих причала диаметром 10 м и 16 м и пассажировместимостью до 40 и 80 человек соответственно.

По маршруту будут ходить восемь электросудов, каждое из них уникально и имеет своё название в честь столичных рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка.