"В день пункт пропуска смогут пересекать примерно 2,625 тыс. автомобилей. По моей информации, пропускная способность пункта на сегодняшний день составляет порядка 450 машин в сутки", — отметил министр.

По словам Тадтаева, проект реконструкции, который курирует министерство транспорта РФ, практически разработан.

"9 августа 2022 года президент Алан Гаглоев направил обращение на имя председателя правительства России, в котором говорилось, что республика испытывает определенные сложности в пересечении госграницы и это создаёт напряжённость в обществе", — отметил он.

"На пункте "Нижний Зарамаг" гражданам приходится дожидаться своей очереди в пробке перед пунктом, которая иногда затягивается на несколько часов. Данный вопрос актуален не только с точки зрения удобства пересечения границы. Это отражается на поставках продуктов, посещении туристами республики, поэтому для руководства и правительства Южной Осетии вопрос очень актуален", — сказал министр.

По его словам, проект был включен в программу реконструкции пограничных переходов, которая действует в Российской Федерации.

Проект предполагает увеличение пропускной способности "Нижнего Зарамага" до 958,125 тыс. автомобилей в год.

Вице-премьер заверил, что в скором времени на границе Южной Осетии и России появится обновленный пункт пропуска.

По данным "Росгранстроя", "Нижний Зарамаг" является грузопассажирским пунктом пропуска на границе между Северной и Южной Осетией. Располагается на маршруте международного транспортного коридора "Север-Юг".