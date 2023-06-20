Рейсы будут выполняться еженедельно по воскресеньям на самолетах Boeing 737-800.

Вылет из Норильска будет осуществляться в 11:50 по местному времени, прилет в Новосибирск — в 14:40. Вылет из Новосибирска в Уфу будет осуществляться в 16:00, прилет в конечную точку — в 23:10 по местному времени. Обратно из Уфы в Новосибирск вылет будет осуществляться в 18:25 по местному времени, прилет — в 23:10.

По данным авиакомпании, Уфа является одним из наиболее востребованных направлений среди пассажиров из Норильска. В настоящее время улететь прямым рейсом из Норильска в Уфу можно три раза в неделю — по вторникам, четвергам и пятницам.

Согласно расписанию на сайте NordStar, прямые рейсы авиакомпании из Красноярского края в столицу Башкирии после 30 июня будут осуществляться только из Норильска.