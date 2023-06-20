"Очень холодная погода на огромной территории — Поволжье, Урале и юге западной Сибири — на 6-8, и даже на 10 градусов погода ниже нормы. И это связано с хорошо выраженным затоком холодных воздушных масс", — сказал Вильфанд.

Так, в Оренбургской области 21 — 23 июня прогнозируются заморозки до минус 2 градусов. Холодная погода будет в республике Татарстан, где ночью будет от плюс 4 до плюс 9 градусов, а днем — до плюс 12. В Кировской области ночью плюс 3 — плюс 8, днем плюс 11 — плюс 16, в Башкортостане ночью плюс 2 — плюс 7, днем — около плюс 15 градусов.

Кроме того, холодная погода будет в Свердловской области — от плюс 2 до плюс 7 ночью, а днем — от плюс 8 до плюс 13, что соответствует значениям апреля.

В Челябинской области ночью температура будет от плюс 2 до плюс 7, днем — от плюс 11 до плюс 16 градусов. В Курской области ночные температуры будут от плюс 3 до плюс 8, а днем — от плюс 9 до плюс 14, что на 6-8 градусов ниже нормы.

Наоборот, очень жаркая погода будет в Магаданской области, где прогнозируется плюс 30 -плюс 33 градуса, на Чукотке — до плюс 28 градусов, что на 7-9 градусов выше нормы, а также в Якутии — плюс 29 — плюс 33 градуса, что выше нормы на 10-11 градусов.