"Новый турмаршрут с боевым названием "Идём на Таран" представил министр культуры и туризма области Андрей Ермак", — сказал Лысков.

По его словам, турмаршрут включает посещение мыса Таран на берегу Балтийского моря, который является самой западной точкой материковой России, расположенной на высоте 34 метров над уровнем Балтики. Там же расположен старинный маячный комплекс, который уже многие годы указывает морякам безопасный путь в этом районе.

Побывать на мысе Таран можно сразу с нескольких направлений и туристических агломераций. Туда ведут дороги из Светлогорска и Зеленоградска, Балтийска и Приморска, а также из Калининграда. Широкого пляжа у мыса нет, но дно моря, засыпанное валунами, все же позволяет желающим с большой осторожностью окунуться в море в конце путешествия, отметил Лысков.

На мысе Таран расположен маяк Балтийского флота, построенный из красного кирпича в 1854 году. Его высота составляет 30,5 метров, свет маяка виден на расстоянии 21 морской мили.