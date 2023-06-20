"В этом году в 26 округах обновят более 130 км покрытия на тех дорогах, которые ведут к местам отдыха. Работы по замене старой дорожной одежды на новую уже завершили на некоторых участках в Воскресенском, Егорьевском, Наро-Фоминском, Раменском и Рузском округах, на пяти дорогах дорожные службы продолжают ремонтные работы", — приводятся в сообщении слова министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика.

Он отметил, что сейчас покрытие меняют в Долгопрудном на Новом шоссе, по которому можно доехать до реки Клязьмы, пристани и к яхт-клубу, в Жуковском на улице Кооперативной и Гагарина — проезд к Москве-реке, пристани и паркам, в Люберцах — на Лыткаринском шоссе и в Наро-Фоминске на Наро-Фоминском шоссе.

Также в этом году проведут ремонт дорог к пляжам, озерам, водохранилищу, паркам и другим местам отдыха в Сергиевом Посаде, Талдоме, Пушкино, Подольске, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Одинцово, Мытищах, Можайске, Красногорске и других муниципальных образованиях.