"По итогам совещания депутаты приняли резолюцию. Управлению госохраны ОКН (объектов культурного наследия — ИФ) рекомендовано комплексно подойти к работе по привлечению инвесторов к деятельности по сохранению ОКН в целях вовлечения их в хозоборот", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Кубани почти 19,5 тыс. памятников различных исторических эпох — от раннего палеолита до второй половины XX века. Из них почти половина включена в единый госреестр объектов культурного наследия.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко добавил, что задача, стоящая сейчас перед регионом, заключается не только в сохранении памятников истории, но и в их восстановлении.

"На Кубани множество различных памятников истории и культуры. По сути, они есть в каждом населенном пункте, не говоря уже о городах и поселках Азово-Черноморской зоны, через которые в высокий сезон ежегодно проезжают миллионы наших гостей. И надо сделать так, чтобы помимо хороших репутационных дивидендов объекты истории и культуры приносили краю и дополнительный доход", — цитирует пресс-служба слова Бурлачко.