"Проект кластера на площади 24 га будет реализован в три этапа. Общий объем инвестиций в проект составит 2 млрд рублей", — рассказал Самонаев на презентации проекта во вторник.

Проект "Палех Парк" реализует команда предпринимателей и представителей индустрии дизайна. Проект будет реализован на собственные средства инвесторов и заемные банковские. Также кластеру будет оказана господдержка в создании мест размещения.

Территорию планируется развивать через креативную индустрию. Для создания "Палех Парка" приобретен участок земли на территории бывшего льнозавода, прекратившего свою деятельность в 90-е гг. Сейчас ведется разработка концепции и мастер-плана проекта.

В соответствии с проектом, на территории появится образовательно-культурный центр площадью более 3,8 тыс. кв.м. Здесь разместятся экспозиционное пространство, учебные аудитории, коворкинг, театральный зал, производственные мастерские, арт-резиденция и музей истории завода. Кроме того, планируется возвести отель на 150 номеров, апарт-комплексы, автокемпинг, спортивные и детские площадки, а также благоустроить парковую зону площадью 7 га для проведения фестивалей.

По итогам реализации "Палех Парк" село может рассчитывать на 300 новых рабочих мест и пятикратное увеличение туристического потока: с 40 до 200 тыс. человек в год, надеются организаторы.

Ещё одна важная инициатива, связанная с развитием креативной индустрии Палеха — создать высшее учебное заведение.