Спецпоказ организован в рамках действующей в тульском филиале выставки "Николай II. Семья и престол", работы впервые экспонируются за пределами Москвы, отметили в пресс-службе.

Акварельные работы супруги Николая II относятся к периоду пребывания императорской семьи в Ливадии весной 1912 и осенью 1913 года. В это время царская семья жила в южной резиденции — Ливадийском дворце, построенном в 1911 году по проекту архитектора Николая Краснова.

Также в рамках спецпоказа представлены любительские фотографии, исполненные, вероятно, кем-то из членов семьи последнего российского императора. На них — царские дети на борту императорской яхты "Штандарт", на которой совершались морские прогулки, и императорская чета с сыном, цесаревичем Алексеем, в самой Ливадии.

Здесь же представлен и портрет Александры Федоровны, выполненный в технике офорта коллекционером, собирателем русских и иностранных гравюр художником-любителем Самуилом Шайкевичем.

"Рисунки членов императорской семьи можно считать еще одной характеристикой фамилии: каждая работа носит отпечаток личности автора, показывает его восприятие окружающего мира через свой собственный", — подчеркивается в сообщении.

"Обучать царских детей изобразительному искусству начали по приказу императрицы Екатерины II, для этого приглашали именитых мастеров. С тех пор курс рисования стал обязательным; в юности занимался живописью и будущий император Николай II. Рисунки карандашом и акварелью в семье было принято дарить родственникам", — добавили в пресс-службе.

Спецпоказ продлится до 24 июля.

Выставка "Николай II. Семья и престол" открылась 21 апреля и посвящена последнему российскому императору, 155 лет со дня рождения которого исполняется в 2023 году. В экспозиции представлено около 400 предметов. Ряд представленных в экспозиции фотографий происходит из дворцов в Царском Селе и Петергофе, часть сделана в личных покоях царской семьи, что придает им мемориальный статус.

Выставка акцентирует внимание на двух темах: "Николай II — глава империи" и "Николай II — глава семьи". Значительное место отведено показу двух важнейших династических событий — коронации императора Николая II (1896 год) и празднования 300-летия дома Романовых (1913 год).

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 квадратных метров.