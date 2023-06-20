"Цены на размещения в отелях Крыма примерно на 20% ниже, чем год назад. Пока мы наблюдаем снижение турпотока на 25%, причем этот показатель фиксировался по всем месяцам. Остались настоящие любители Крыма. В большей степени грузится южный и восточный берег Крыма – это Ялта, Алупка, Судак, Алушта, Коктебель. Я не исключаю, что в июле-августе южный берег выйдет на показатели прошлого года, но только на короткое время пика сезона", — пояснил он.

Как отметил Ромашкин, туристы отдают предпочтение курортам, которые ближе к Крымскому мосту из-за транспортной доступности, поскольку в Севастополь, Евпаторию ехать на два-два с половиной часа дольше.

В прошлом году турпоток на полуостров снизился до 6,3 млн человек против 9,5 млн в 2021 году.