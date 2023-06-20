"Поскольку мы сравниваем показатели год к году, то июнь прошлого года был продан с туристическим кешбэком. В начале 2023 года мы видели очень хороший спрос на Черноморское побережье, поэтому отели завышали цены, некоторые объекты подорожали на 25%. Однако в этом году загрузка оказалась на 7-8% ниже прошлогодней, и в июне многие гостиницы снизили цены и на текущий месяц, и на июль-август", — рассказал он.

Как отметил Ромашкин, в феврале Сочи продавался на 15% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Сейчас дисконт сокращается: рост цен по сравнению с прошлым годом сейчас составляет всего 5%.

"Думаю, что в среднем цены этим летом стоимость размещения в Сочи будет на уровне прошлого года. Средний чек на проживание в гостинице курорта составляет 4-4,5 тыс. рублей на человека на 10 дней", — отмечает эксперт.

По словам Ромашкина, спрос на объекты размещения в Сочи распределяется следующим образом: 70% путешественников выбирают гостиницы 2-3*, 25% и 5% — отели 4* и 5* соответственно.