Праздник начался в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая просветительской программой "Радиус действия. Жизнь и творчество советского поэта Р.И. Рождественского". Гости музея узнали интересные факты из жизни советского поэта-шестидесятника. Состоялись также демонстрация видеоклипов на стихи поэта, викторина и разгадывание головоломок, в основе которых — также поэзия Рождественского.

Также гостям музея были предложены видеофрагменты различных музыкальных телевизионных концертов с участием артистов эстрады, которые исполняют песни разных жанров на стихи Рождественского.

В среду в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке имени Шишкова пройдет специальная программа к 100-летию Расула Гамзатова, стихи которого переводил его друг Роберт Рождественский. Литературно-музыкальную программу "Я здесь. Я всюду и всегда..." представит председатель Дагестанского отделения Союза российских писателей Миясат Муслимова (Махачкала).

В четверг в Барнауле начнет работу межрегиональный семинар молодых литераторов, а в Алейске пройдет творческая встреча с писателями-участниками фестиваля.

В пятницу, 23 июня дочь поэта Екатерина Рождественская презентует в Барнауле документальный фильм "Семь мгновений Роберта Рождественского" (режиссер Павел Меняйло). Также в этот день в краевой библиотеке пройдет творческая встреча с писателями, а вечером в краевой филармонии состоится концертная программа.

Финальный день фестиваля по традиции пройдет 24 июня в райцентре Косиха, где жил Рождественский.