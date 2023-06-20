Среди тем, которые предстоит обсудить, по словам Пескова, — строительство речных судов для перевозки пассажиров на отечественных верфях.

На совещании с докладами выступят министр транспорта Виталий Савельев, который расскажет о строительстве инфраструктуры, приобретении судов, которые необходимы для развития перевозок пассажиров на внутренних водных путях, сообщил Песков.

Мэр Москвы Сергей Собянин доложит о развитии речного транспорта Москвы. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин расскажет о развитии речного судоходства на Волге.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в свою очередь выступит с докладом о строительстве речных судов на отечественных верфях.

"Очень важная тема для нашей страны. Разговор будет серьезный и объемный", — сказал Песков.

По его словам, в совещании также примут участие помощник президента РФ Максим Орешкин, глава Бурятии Алексей Цыденов, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минприроды Александр Козлов, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Николай Шульгинов, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев и ряд других губернаторов и представителей бизнеса.