"В ночь с 24 на 25 июня 2023 года, на время проведения праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса", общественный транспорту будет работать круглосуточно. Интервалы в движении поездов метрополитена составят до 8,5 минут", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с полуночи в городе продолжат работать девять автобусных маршрутов под номерами 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и два троллейбусных маршрута № 23 и 46. Интервалы работы наземного транспорта составят не более 30 минут.

Традиционный в Петербурге праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет 24 июня.

Праздник проводят с 1968 года. Готовится концерт на Дворцовой площади, салют и театрализованная программа в акватории Невы, где торжественно пройдет парусник с алыми парусами.