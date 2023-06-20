Ранее движение по трассе планировалось запустить в 2024 году.

"В связи с необходимостью приоритизации проектов дорожной деятельности и перераспределением ранее доведенных бюджетных средств принято решение о переносе сроков реконструкции автодороги Р-351 Екатеринбург-Тюмень на 2026 год", — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в рамках реконструкции трассы будут построены обходы сел Малые Брусяны и Мезенское, рабочего поселка Белоярского и города Богдановича (общая протяженность 69 км). Работы выполнит АО "ДСК "Автобан". Также планируется расширить ряд участков автодороги с двух до четырех полос, их общая протяженность составляет более 100 км. После реконструкции трасса Р-351 станет полностью четырехполосной.

В "Уралуправтодоре" уточнили, что в текущем сезоне выполняется подготовка территории к строительству, в том числе выкуп земельных участков и переустройство инженерных коммуникаций.

Как сообщалось, в рамках реконструкции на автодороге также будут обновлены барьерные ограждения, модернизированы мосты и путепроводы через железную дорогу, возведены надземные пешеходные переходы, проведен ряд других работ по оборудованию трассы.

Модернизации автодороги проводится в рамках развития транспортного коридора "Восток".

Длина трассы Екатеринбург-Тюмень (кратчайший путь между столицами регионов) составляет 329 км, из них 289 км проходят по Свердловской области, 40 км — по Тюменской.