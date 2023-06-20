По данным ведомства, 32,4% посетителей прибыли из России, 20% — Турции, 8,1% — Ирана, 5,2% — Грузии, 4,9% — Индии, 2,3% — Пакистана, 2,2% — Казахстана, 2,1% — ОАЭ, 2% — Саудовской Аравии, 1,9% — Узбекистана, 1,6% — Белоруссии, 1,5% — Украины, по 1,3% — из Великобритании и Туркменистана, 1,2% — Кувейта, 12% — из других стран.

Из общего числа посетивших страну 74,1% — мужчины, 25,9% — женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран СНГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2 раза — до 296,6 тыс. человек, из стран-членов Европейского союза (ЕС) — в 1,7 раза — до 38 тыс. человек, из стран Персидского залива — снизился на 4,5% — до 103,1 тыс. человек.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-мае текущего года увеличилось на 19,5% — до 633,6 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Россию, увеличилось в 1,9 раза, в Грузию — на 36,5%, в Иран и Турцию уменьшилось на 29,1% и 0,4%.

В целом, 39% граждан Азербайджана выезжали в Турцию, 24,3% — Россию, 9,4% — Грузию, 7,9% — Иран и 19,4% — в другие страны. 69,5% уехавших составили мужчины и 30,5% — женщины.