Такое же решение принято в отношении Белорусского бюро по транспортному страхованию.

Действие ранее выданных сертификатов прекращается с 30 июня 2023 года независимо от срока страхования, указанного в них, и для въезда необходимо приобретать национальные полисы приграничного страхования. Зеркально прекращается действие иностранных "Зеленых карт" на территории России.

Страховые случаи, произошедшие как по российским "Зеленым картам" за рубежом, так и по иностранным "Зеленым картам" в России до 29 июня 2023 года включительно, будут урегулированы в стандартном порядке (за исключением стран Евросоюза, Великобритании и Швейцарии, соглашения о признании "Зеленых карт" с которыми не действуют с 1 июня 2023 года).

Как отмечается в сообщении союза, в преддверии упомянутого решения между РСА и Белорусским бюро по транспортному страхованию было заключено новое соглашение, обеспечивающее непрерывность взаимного трансграничного страхования транспортных средств обеих стран по правилам, аналогичным "Зеленой карте". Все страховые случаи по ним подлежат урегулированию в стандартном порядке.

Заключены также двусторонние соглашения с бюро Азербайджана и Турции, согласно которым до истечения срока страхования продолжается действие российских "Зеленых карт", срок страхования которых начинается до 1 июля 2023 года. Страховые случаи, произошедшие в период с 30 июня 2023 года до 30 июня 2024 года, и по этим картам будут урегулированы стандартно. Азербайджанские и турецкие "Зеленые карты" равным образом будут действовать на территории России.

Указанные соглашения предусматривают, кроме того, совместную деятельность по формированию новой системы трансграничного страхования автогражданской ответственности под рабочим названием "Синяя карта". Дополнительно прорабатываются двусторонние соглашения с бюро иных дружественных стран.

Как сообщили "Интерфаксу" в РСА, "Синюю карту" планируется ввести в действие с 1 января 2024 года. С Белоруссией новые договоры после 1 июля будут до указанной даты оформляться на бланках "Зеленой карты". "Синяя карта" будет действовать аналогично "Зеленой карте", в том числе в части приобретения и использования.

Комментируя перспективы заключения таких договоров с новыми государствами, в РСА отметили, что "на текущем этапе с каждым отдельным бюро заключается отдельное соглашение. Вместе с тем на их базе в перспективе возможно создание полноценной самостоятельной системы страхования".

"Тарификация ("Синей карты" — ИФ) будет такая же, как и по "Зеленым картам". Однозначно карты будут дешевле, чем иностранные полисы приграничного страхования", — отметили в РСА.

В понедельник 19 июня ЦБ опубликовал проект указания, согласно которому для транспортных средств из "недружественных" стран, за исключением легковых автомобилей физических лиц, коэффициент территории увеличится с 1,7 до 12,5. Новый подход к определению значений коэффициента территорий (КТ) сформулирован регулятором по результатам соответствующих расчетов, в том числе в связи с отказом указанных государств принимать с 1 июня 2023 года российские сертификаты "Зеленой карты".

"Это изменение уравнивает финансовые условия въезда в страну для грузовиков из недружественных стран, въезжающих в Россию, и российских транспортных средств, въезжающих на территорию "недружественных" стран (эти условия существенно изменятся с 1 июля, после исключения России из "Зеленой карты")", — считают в РСА.