"К концу года планируется достроить гостиничный комплекс на 234 номера на Кожевнической улице, в непосредственной близости от Павелецкого вокзала", — говорится в сообщении.

По словам заммэра столицы Андрея Бочкарева, для фасада здания использовали крупноформатное остекление, натуральный камень и клинкерную плитку с полнотелой бетонной плитой.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин добавил, что на первых двух этажах гостиницы предусмотрены рестораны, многофункциональные конференц-залы и административно-технические помещения. Кроме того, откроют подземную парковку на 49 машиномест.

Бочкарев уточнил, что всего с начала года в Москве ввели четыре гостиницы на 358 номеров.