"Приговором суда Евдокимову назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", — сообщили в суде во вторник.

Евдокимов признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, а также крупный ущерб (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Кроме того, Евдокимову на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением воздушным судном. Также с него взыскано по 1,5 млн руб. в пользу двоих потерпевших.

В колонию Евдокимов должен будет добраться сам.

Согласно фабуле дела, 5 мая 2019 года самолет SSJ100 авиакомпании "Аэрофлот" под управлением Евдокимова, на борту которого находились 78 человек, вылетел из Москвы в Мурманск, после чего вернулся аэропорт "Шереметьево", где совершил аварийную посадку.

По версии следствия, дальнейшие действия Евдокимова, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа, еще десять человек получили травмы различной степени тяжести.

Евдокимов вину не признал. Защита настаивала на том, что причиной случившего стала неисправность воздушного судна и ошибочные действия при пожаре одного из бортпроводников.

Со своей стороны Генпрокуратура России уточнила, что в результате крушения владельцу воздушного судна нанесен ущерб в размере около 1,6 млрд рублей.

Действия пилота повлекли "полное разрушение воздушного судна и, как следствие, крупный ущерб в размере более 1 млрд 570 млн рублей собственнику — акционерному обществу "ВЭБ-лизинг", отметили в надзорном ведомстве.

Там добавили также, что гособвинение поддерживал представитель Генпрокуратуры.