"До 2025 года планируется завершить строительство второго терминала Восточного вокзала", — рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что также предусмотрен переход к станции метро "Черкизовская". По ее словам, территория вокруг вокзала будет активно развиваться.

Восточный вокзал открыли в 2021 году. Он объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел.

Отмечается, что перевод части поездов дальнего следования с Курского вокзала на Восточный позволит увеличить пропускную способность участка Москва-Каланчёвская — Москва-Пассажирская-Курская, которая на сегодняшний день почти исчерпана.