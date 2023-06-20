"20 июня, до конца суток в Сочи на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — подчеркивает пресс-служба.

Также в течение дня на курорте ожидаются и другие неблагоприятные погодные явления. "Возможны ливни с грозами и градом. На реках вероятны резкие подъемы уровней воды, местами — с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. При грозе шквалистое усиление ветра составит до 15-17 метров в секунду", — отмечается в сообщении.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

"Сочинцам и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112", — сообщает пресс-служба.