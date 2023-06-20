Таблички с QR-кодами расположены на территории зверинца, посетителям предлагается отсканировать их при помощи смартфона и воспользоваться собственными наушниками.

"Аудиогид насчитывает 11 историй об удивительных питомцах. Дикторами выступили телеведущие, деятели театра и кино и даже спортсмены", — говорится в сообщении.

Так, жирафа озвучила российская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова.

Как уточнили в зоопарке, фрагменты скомпонованы так, что посетителям будет удобно двигаться по спланированному маршруту.

Проект подготовлен совместно с библиотечно-культурным центром "Нота".