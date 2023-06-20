"Две камеры установлены вдоль Байкальского тракта — возле Тальцов и деревни Бурдаковка. Радиус обзора каждой поворотной камеры составляет 35 км во все стороны", — приводятся в сообщении слова осуществляющего полномочия министра лесного комплекса области Павла Кирдяпкина.

Глава регионального Минлескома отметил, что таким образом маршрут наземного патрулирования вдоль этой автодороги заменен на круглосуточный видеомониторинг, который выполняется независимо от классов пожарной опасности.

Третья видеокамера для постоянного наблюдения за лесопожарной обстановкой смонтирована на вышке сотового оператора вблизи Усолья-Сибирского.

Всего в Иркутской области для мониторинга пожарной ситуации в лесах установлена 41 камера. Они расположены вдоль федеральных и региональных трасс с учетом горимости лесов в Ангарском городском округе, Иркутском, Шелеховском, Черемховском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Тайшетском и Братском районах, в том числе на границах с Тулунским районом.

Такая камера делает оборот в 360 градусов за 10-12 минут, за это время она охватывает площадь до 200 тыс. га. В случае обнаружения дыма, координаты возгорания автоматически передаются диспетчеру. Погрешность в определении координат не превышает 150 м.

Байкальский тракт — самый короткий путь на озеро Байкал, идет на юг от Иркутска и заканчивается популярным у туристов поселком Листвянка. Протяженность дороги, которая простирается через лес, составляет 69 км.