Планы по реконструкции аэропорта обсуждались на еженедельном совещании губернатора с областным правительством в понедельник.

"Так, планируется, что после ремонта площадь для обслуживания пассажиров, включая зону досмотра, зал вылета и бизнес-зал, увеличится с существующих 400 кв. метров до 1000 кв. метров. Это позволит повысить пропускную способность до 400 пассажиров в час. В залы будут закуплены новая мебель и оборудование", — говорится в сообщении.

Проектом также предусматривается ремонт фасада здания, создание дополнительных парковочных мест, ремонт дорог к аэропорту, техническая модернизация взлетно-посадочной полосы, аварийно-спасательной станции.

В пресс-службе областного правительства "Интерфаксу" уточнили, что пассажиропоток кировского аэропорта в 2022 году превысил 370 тыс. человек. Стоимость всех работ по ремонту и реконструкции аэропорта оценивается в 961 млн рублей.

АО "Аэропорт Победилово" принадлежит Кировской области, полномочия акционеров осуществляет Минимущества региона.

Аэровокзал действующего аэропорта был построен в 1969 году.