По его словам, авторы проектов могут получить поддержку в четырех номинациях. Самая крупная — это реализация общественных инициатив на развитие туристической инфраструктуры. На это правительство заложило 29,3 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Другие номинации — проекты на развитие туризма (объем поддержки — 25 млн рублей), гранты местным некоммерческих организациям на реализацию целевых социальных программ в сфере туризма (объем поддержки — 2 млн рублей) и предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с организацией туристских (экскурсионных) поездок по Хакасии для отдельных категорий граждан (объем поддержки — 1 млн рублей).

Размеры грантов варьируются от 500 тыс. рублей до 7,5 млн рублей и зависят от конкретной темы проекта.