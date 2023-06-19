"ВолгаФест" в этом году провели не только в Самаре, но и на новых набережных Тольятти, Сызрани и Октябрьска. Уверен, что такой формат фестиваля станет для нашего региона хорошей традицией", — приводятся в сообщении слова губернатора Дмитрия Азарова.

Фестивальной темой стала любовь.

"Самым разным проявлениям этого многогранного чувства был посвящен фестиваль в его классическом формате: почти неделю работали музыкальная, театральная, образовательная, паблик-арт программы. Музей Алабина создал Алабинскую оранжерею — в интерактивной зоне посетители могли погрузиться в атмосферу оранжереи Петра Алабина и влюбиться в мир флоры, Самарский художественный музей рассказал о Доме с атлантами и представил павильон, символизирующий особняк Шихобаловых, Третьяковка в Самаре поделилась необычным ракурсом шедевров национального искусства", — говорится в сообщении.

На сцене Лесного театра прошли концерты: от фанка и романтичной поп-музыки до электронных экспериментов, этники, ретровейва, инди-попа и пост-панка.

"Волгафест" прошел в Самаре впервые в 2016 году. Ежегодно, в зависимости от тематики мероприятия, набережная превращается в единое арт-пространство, где проходят различные мастер-классы, перформансы, выступают театральные, танцевальные и музыкальные коллективы.

По данным регионального министерства культуры, в 2019 году мероприятие посетили порядка 110 тыс. человек, в 2020 году — 50 тыс. человек. По данным организаторов, в 2021 году за две недели фестиваль посетили порядка 300 тыс. человек.