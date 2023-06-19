"Двух пострадавших туристов нашли на перевале Браконьеров и эвакуировали в Архыз. Работу Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России осложняли сильный ветер и снег", — говорится в сообщении.

Спасатели передали пострадавших медикам.

18 июня в ГУ МЧС России по КЧР поступило сообщение о том, что туристы из Москвы не выходит на связь.

Зарегистрированная туристическая группа в составе четырех человек вышла на маршрут 12 июня из поселка Архыз. Завершить маршрут они планировали 21 июня в селе Нижний Архыз.

На их поиски в воскресенье были направлены сотрудники Архызского подразделения Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России. Первый день поисковых работ результата не дал.

На следующий день две туристки самостоятельно вернулись на базу Архызского поисково-спасательного подразделения. Они сообщили, что руководитель тургруппы и одна участница сорвались с перевала Браконьеров. При падении руководитель группы получил травму, а участница — ушибы. Коллеги оставили пострадавших на месте происшествия с палаткой, а также продуктами на двое суток и отправились за помощью в ближайший населенный пункт.