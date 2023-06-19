Фестиваль прошел с 16 по 18 июня в поселке Бунырево Алексинского района.

"На протяжении трех дней мероприятие посетили более 27 тысяч туляков и гостей Тульской области. Общественный порядок и безопасность граждан в месте его проведения и на прилегающей территории обеспечивали более 280 полицейских региона", — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции патрулировали территорию и проводили работу по выявлению запрещённых для проноса предметов. Кроме того, на музыкальном празднике были задействованы сотрудники Госавтоинспекции, которые организовывали дорожное движение вблизи места проведения фестиваля. Работу тульских полицейских лично проконтролировал начальник регионального УМВД Андрей Даценко.

За время фестиваля нарушений общественного порядка не допущено, отметили в пресс-службе.

По данным организаторов, всего было проведено порядка 100 концертов на шести площадках.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Тульской области.

"Дикая Мята" — один из крупнейших музыкальных фестивалей в России. Первые три года он проходил в Тропаревском парке Москвы, в 2009 году — на Таманском полуострове, с 2011 года — в этнографическом парке "Этномир" в Боровском районе Калужской области, а с 2015 года — в Тульской области.

В 2020-2021 годах фестиваль не проводился из-за ковид-ограничений. В 2022 году он впервые длился 10 дней и разделился на два направления: мультижанровое под названием "Дикая Мята Green" и электронное — "Дикая Мята Violet". В общей сложности прошло свыше 170 выступлений, фестиваль посетили 36 тыс. человек.

На месте проведения фолк-фестиваля будет создана всесезонная площадка с развитой инфраструктурой. В частности, предполагается создание парковки, кемпинга на 4 тыс. мест и обустройство территории в 80 га. В дальнейшем на этой площадке планируется проведение различных фестивалей, в том числе гастрономических с участием местных фермеров, спортивных и образовательных мероприятий.