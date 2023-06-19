"Береговая охрана США начала поисково-спасательную операцию в отношении туристов, которые спустились на подводной лодке к обломкам затонувшего лайнера "Титаник", — пишет издание.

Как отмечает портал, пока не известно, какое количество туристов находятся на борту. Все они пользовались услугами частной компании, которая предоставляет гражданским лицам возможность увидеть "Титаник" лично за определенную плату.

Предполагается, что владельцем подлодки может быть компания OceanGate Expeditions, которая продает восьмидневные туры к "Титанику" за $250 тыс.

Обломки "Титаника" находятся на глубине 3800 метров в Атлантическом океане примерно в 600 км от побережья острова Ньюфаундленд в Канаде.

Лайнер "Титаник" затонул в 1912 году после столкновения с айсбергом в Атлантическом океане во время своего первого рейса по маршруту Саутгемптон – Нью-Йорк. В результате трагедии погибли 1496 человек. На момент своего путешествия лайнер считался самым большим судном в мире.