"Данное сооружение предназначено для проверки посетителей на входе, а также для выявления запрещённых к проносу в Эрмитаж предметов. Решение об установке пункта досмотра продиктовано необходимостью обеспечения безопасности посетителей и сотрудников музея, а также сохранения его экспонатов", — говорится в сообщении.

Сборно-разборный досмотровый модуль призван стать "важнейшим элементом комплексной системы безопасности музея" и усилит антитеррористическую защиту.

Уточняется, что в настоящее время в Эрмитаже наблюдается рост посещаемости, а "новые условия, связанные с изменениями геополитической обстановки, требуют выведения безопасности на качественно новый уровень".

Модуль оснащён металлодетекторами, видеонаблюдением с функцией распознавания лиц, рентгеновскими установками и другими средствами контроля. На постах будут дежурить сотрудники Росгвардии и службы безопасности Эрмитажа.

Пропускная способность модуля позволяет работать с большим потоком посетителей. Зайти в Большой двор Зимнего дворца можно будет через правую часть Главной арки, а выйти — через левую.

Для маломобильных граждан организован отдельный вход, посетители с кардиостимуляторами будут проходить ручной досмотр по документу.