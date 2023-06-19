По его словам, преимущественно это дети из Шебекинского, Грайворонского горокругов и Волоконовского района, а также из других муниципалитетов региона.

Согласно информации министра, 215 школьников из Шебекинского городского округа в понедельник отправились на летний отдых в Крым: 100 детей выехали из Белгорода, по пути к ним присоединились еще 115 ребят из Шебекинского округа, которые отдыхали первую смену в лагере "Ландыш" Воронежской области.

Три недели они проведут на берегу Черного моря в лагерях имени Ю. А. Гагарина в Евпатории и "Мультфильм" в поселке Песчаное. В поездке ребят сопровождают учителя, психологи, социальные педагоги, медики и специалисты управления образования.

В Крыму в настоящее время отдыхают более 580 белгородских детей: в лагерях "Бригантина" (Бахчисарай) и "Лучистый" (Евпатория). В работе продление на вторую смену еще более 400 мест.

"Республика Крым "Бригантина Белогорья" в летний сезон проведет еще три смены, это 831 ребенок. Вторая смена — это дети участников СВО и победители образовательного проекта "Время 31-ых"", — сообщил Милёхин.

До конца лета в планах организовать выезд еще 3 тыс. 640 детей в оздоровительные учреждения шести регионов страны.

Как сообщалось, из-за массированных обстрелов ВСУ территории Шебекинского городского округа власти организовали вывоз жителей в пункты временного размещения как в регионе, так и в других субъектах РФ. Часть покинувших свои дома шебекинцев разместилась у родственников и знакомых.