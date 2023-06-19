"Работы по реконструкции бассейна близятся к финалу. В настоящее время идет техническое наполнение водой, которая требуется для промывки и дезинфекции обновленной и несколько увеличенной бетонной чаши. Мы просим жителей города пока не купаться, так как это небезопасно для здоровья. Надо немного набраться терпения и подождать официального открытия, которое будет очень скоро", — сказали в администрации.

Там пояснили, что бассейн с минеральной водой является уникальным не только для города Славск, но и для всей Калининградской области. Он был построен в 1935 году в тогда еще немецком Хайнрихсвальде. Вода в чашу поступает самотеком с большой глубины. Исследования показали наличие в ней серы с минеральными солями и подтвердили целебные свойства.

В послевоенное время бассейн, площадь которого составляет примерно 1,8 тыс. кв. метров, использовался населением по прямому назначению и дважды ремонтировался. На этот раз капитальный ремонт улучшит его рекреационные возможности для горожан и туристов, заключили в администрации.