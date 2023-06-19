Фестиваль на площадке "Острова фортов" приурочили к 320-летию Петербурга и Балтийского флота.

Гости фестиваля поучаствовали в мастер-классах "Корабельное и военное дело", "Маскарад", "Балаган", "Народные ремесла и забавы" и других, попытались обучиться морскому ремеслу, кузнечному делу, бальным танцам и светским манерам Петровского времени.

"Большой популярностью пользовался макет линейного корабля "Ингерманланд", в строительстве которого три века назад Петр Первый лично принимал участие. Специально для фестиваля судно изготовили по архивным чертежам. На этой площадке юные курсанты учили всех желающих завязывать морские узлы", — говорится в сообщении.

Участники фестиваля также увидели караульные разводы, примерили исторические костюмы, учились каллиграфии гусиным пером и стрельбе из лука.

Отмечается, что в субботу, 17 июня, исторический фестиваль объединился с музыкально-спортивно-гастрономическим фестивалем "Паруса Кронштадта", что разнообразило программу и увеличило число посетителей.

Как сообщалось, по итогам 2022 года событийный туризм вошел в число пяти основных причин для посещения Петербурга среди туристов, его доля в общем турпотоке выросла почти в четыре раза.