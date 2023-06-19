Детей и подростков ждут лекции и практические занятия. Каждый день смены будет посвящен определенному профилю: это история, наука, культура и ремесло.

Участники смогут узнать историю Казанского Кремля, во время смены будут проходить экскурсии по музеям. Например, в центре "Эрмитаж-Казань" участники посетят выставку "Александр Македонский. Путь на Восток".

Завершится смена квизом и вручением памятных подарков.

Самые активные участники смогут присоединиться к подростковой команде экскурсоводов казанского Кремля. Под руководством опытных гидов они смогут составить новый уникальный маршрут экскурсии по Кремлю и проводить по нему гостей города.

Бесплатная смена пройдет в лагере с 26 июня по 1 июля.