"Межрегиональное территориальное управление Росимущества передало по договору безвозмездного пользования Псковской епархии РПЦ объекты культурного наследия федерального значения: "Мстиславская башня", "Участок крепостной стены от Власьевской башни до Мстиславской башни"", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что объекты примыкают к зданию епархии, поэтому религиозная организация планирует их отреставрировать и провести благоустройство территории.

В 1374-1375 годах псковичами было построено четвертое кольцо псковских укреплений — каменная стена Среднего города. Мстиславская башня является единственной сохранившейся башней Среднего города. Она долгие годы служила основным узлом обороны юго-западной части системы городских укреплений. Объект несет в себе подлинные черты архитектуры городского оборонительного сооружения XIV века.

Участок крепостной стены примыкает к Мстиславской башне с одной стороны и с другой стороны соединяется с Власьевской башней, образуя достаточно протяженный и высокий участок оборонительного сооружения.

Стены и башни являются визитной карточкой города Пскова и местом массовых посещений туристов в любое время года.