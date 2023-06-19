"На Кубани продолжает действовать экстренное предупреждение по погоде. В течение завтрашних суток, а также до конца суток 21 июня в связи с прогнозируемыми осадками и прохождением паводочной волны на реках Кубань, Лаба, Чамлык и малых реках юго-восточной территории Краснодарского края ожидаются подъемы уровней воды с достижением опасных отметок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что возможен также сход оползней и селей.

Объявленное ранее на Кубани штормовое предупреждение из-за непогоды действовало до конца выходных.