"В компании застрахованы 7 пострадавших туристов. Трое из них получили ушибы и не нуждались в медицинской помощи, они вылетели домой своим рейсом. Двое получили переломы – их операция запланирована на 19 июня. Один из туристов получил переломы, растяжения и вывихи – ему проведена операция, сейчас застрахованный находится в больнице. Его супруга получила вывихи и растяжения связок, но операция ей не потребовалась, на данный момент она находится рядом с супругом и домой они полетят вместе", — говорится в сообщении.

Как отмечается, страховая компания в рамках договоров возьмет на себя все расходы по предоставлению необходимой медицинской помощи и приобретению билетов домой для тех, кто не смог вылететь своим рейсом.

17 июня автобус с 33 российскими туристами направлялся из Аланьи в аэропорт Антальи и врезался в грузовик возле АЗС. Водитель погиб на месте. Пострадавших эвакуировали из автобуса. Большинство граждан РФ после оказания им первой медицинской помощи были доставлены в аэропорт и вернулись в Россию.